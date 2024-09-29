Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак назвал причины поражения «Зенита» в матче с «Краснодаром» в РПЛ

Сергей Семак назвал причины поражения «Зенита» в матче с «Краснодаром» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причины поражения команды в матче 10-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

«Краснодар», может быть, более активно, как-то более легко в каких-то моментах смотрелся. В остальном, по эпизодам, вряд ли можно выделить какую-либо из команд. Поэтому в сегодняшнем матче такая грубая ошибка стала ключевой.

Что касается нашей игры, на протяжении всего матча бывают какие-то периоды, где одна команда больше контролирует, создает, затем вторая. Но ещё раз повторюсь, конечно, эффект домашнего поля, болельщики, наши какие-то ошибки невынужденные, которые выбивали из колеи… Моментами теряли уверенность ребята после каких-то ошибок или потерь, и инициатива переходила уже к «Краснодару». Конечно, нужно было быть поувереннее, поменьше ошибаться, тогда, может быть, таких отрезков, где мы играли лучше, было бы больше», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 24 очка. «Зенит», в свою очередь, занимает третье место, набрав 23 очка.

Материалы по теме
Историческая победа «Краснодара» над «Зенитом»! Всё решила ужасная ошибка защитника
Историческая победа «Краснодара» над «Зенитом»! Всё решила ужасная ошибка защитника
Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android