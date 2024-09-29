Сергей Семак назвал причины поражения «Зенита» в матче с «Краснодаром» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причины поражения команды в матче 10-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Краснодар», может быть, более активно, как-то более легко в каких-то моментах смотрелся. В остальном, по эпизодам, вряд ли можно выделить какую-либо из команд. Поэтому в сегодняшнем матче такая грубая ошибка стала ключевой.

Что касается нашей игры, на протяжении всего матча бывают какие-то периоды, где одна команда больше контролирует, создает, затем вторая. Но ещё раз повторюсь, конечно, эффект домашнего поля, болельщики, наши какие-то ошибки невынужденные, которые выбивали из колеи… Моментами теряли уверенность ребята после каких-то ошибок или потерь, и инициатива переходила уже к «Краснодару». Конечно, нужно было быть поувереннее, поменьше ошибаться, тогда, может быть, таких отрезков, где мы играли лучше, было бы больше», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 24 очка. «Зенит», в свою очередь, занимает третье место, набрав 23 очка.

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