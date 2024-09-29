Гол Лионеля Месси не помог «Интер Майами» победить «Шарлотт» в матче МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» встречался с командой «Шарлотт». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась ничейным результатом — 1:1.

На 57-й минуте счёт в матче открыл польский центральный нападающий гостей Кароль Свидерски. Голевая передача на счету американского хавбека Брандта Бронико. На 68-й минуте известный аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси сравнял счёт, забив с передачи соотечественника, защитника хоязев Марсело Вейгандта.

В следующем матче «Интер Майами» встретится в гостях с «Коламбус Крю», а «Шарлотт» дома проведёт матч с «Чикаго Файр».

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