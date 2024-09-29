Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атланта» с Алексеем Миранчуком сыграла вничью с «Филедельфией» в МЛС

«Атланта» с Алексеем Миранчуком сыграла вничью с «Филедельфией» в МЛС
Комментарии

Завершился матч МЛС, в котором «Филадельфия Юнион» принимала «Атланту Юнайтед». Встреча прошла в Честере на стадионе «Субару Парк» и завершилась со счётом 1:1.

США — Major League Soccer . МЛС
29 сентября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Филадельфия Юнион
Филадельфия
Окончен
1 : 1
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Харриэль – 61'     1:1 Лобжанидзе – 72'    

В составе «Филадельфии» отличился Натан Харриэль.

За «Аталанту» гол забил грузинский полузащитник Саба Лобжанидзе. Российский нападающий Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

«Атланта» не может победить в МЛС на протяжении четырёх матчей (три ничьи и одно поражение).

В следующем матче МЛС «Атланта» встретится с «Клёб де Фут Монреаль», а «Филадельфия» проведёт матч с «Орландо Сити». Обе игры пройдут 3 октября.

Материалы по теме
Клуб МЛС устроил йогу для болельщиков прямо на поле стадиона. Фото
Истории
Клуб МЛС устроил йогу для болельщиков прямо на поле стадиона. Фото
Календарь матчей МЛС
Турнирная таблица МЛС

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android