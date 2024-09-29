«Атланта» с Алексеем Миранчуком сыграла вничью с «Филедельфией» в МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Филадельфия Юнион» принимала «Атланту Юнайтед». Встреча прошла в Честере на стадионе «Субару Парк» и завершилась со счётом 1:1.
В составе «Филадельфии» отличился Натан Харриэль.
За «Аталанту» гол забил грузинский полузащитник Саба Лобжанидзе. Российский нападающий Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.
«Атланта» не может победить в МЛС на протяжении четырёх матчей (три ничьи и одно поражение).
В следующем матче МЛС «Атланта» встретится с «Клёб де Фут Монреаль», а «Филадельфия» проведёт матч с «Орландо Сити». Обе игры пройдут 3 октября.
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире