«Атланта» с Алексеем Миранчуком сыграла вничью с «Филедельфией» в МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Филадельфия Юнион» принимала «Атланту Юнайтед». Встреча прошла в Честере на стадионе «Субару Парк» и завершилась со счётом 1:1.

В составе «Филадельфии» отличился Натан Харриэль.

За «Аталанту» гол забил грузинский полузащитник Саба Лобжанидзе. Российский нападающий Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

«Атланта» не может победить в МЛС на протяжении четырёх матчей (три ничьи и одно поражение).

В следующем матче МЛС «Атланта» встретится с «Клёб де Фут Монреаль», а «Филадельфия» проведёт матч с «Орландо Сити». Обе игры пройдут 3 октября.

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