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«Байер» не проигрывает «Баварии» в четвёртом матче подряд

«Байер» не проигрывает «Баварии» в четвёртом матче подряд
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Завершился матч 5-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и леверкузенский «Байер». Встреча завершилась ничейным результатом — 1:1. Таким образом, «аспириновые» не проигрывают мюнхенцам уже четыре матча подряд.

Германия — Бундеслига . 5-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Андрих – 31'     1:1 Павлович – 39'    

Отметим, «Байер» под руководством Хаби Алонсо дважды одерживал победу над «Баварией» и две игры завершались ничейным результатом.

«Бавария» в данный момент возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги, набрав 13 очков за пять сыгранных матчей. На третьей позиции находится «Байер», который заработал 10 очков. В минувшем сезоне леверкузенский клуб выиграл чемпионат и Кубок Германии.

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