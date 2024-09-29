«Байер» не проигрывает «Баварии» в четвёртом матче подряд

Завершился матч 5-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и леверкузенский «Байер». Встреча завершилась ничейным результатом — 1:1. Таким образом, «аспириновые» не проигрывают мюнхенцам уже четыре матча подряд.

Отметим, «Байер» под руководством Хаби Алонсо дважды одерживал победу над «Баварией» и две игры завершались ничейным результатом.

«Бавария» в данный момент возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги, набрав 13 очков за пять сыгранных матчей. На третьей позиции находится «Байер», который заработал 10 очков. В минувшем сезоне леверкузенский клуб выиграл чемпионат и Кубок Германии.

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