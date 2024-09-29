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Корнеев: Дзюбы не будет в сборной России, пока в ней Карпин

Корнеев: Дзюбы не будет в сборной России, пока в ней Карпин
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Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» и московского «Локомотива», а также экс-хавбек ЦСКА Игорь Корнеев высказался о возможности вызова в сборную России форварда «Акрона» Артёма Дзюбы.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 5'     0:2 Дзюба – 32'    

«Не будет Дзюбы в сборной. Уже назван расширенный состав, в котором присутствуют определённые нападающие, они и будут играть. Думаю, что Дзюба не будет вызываться в сборную России, пока в ней Карпин», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0), в котором Дзюба отличился голом, форвард высказался о сложных взаимоотношениях с тренером Валерием Карпиным, отметив, что однажды тренер обидел его. В ответ Карпин заявил, что не понимает, в чём именно заключалась обида Дзюбы.

В текущем сезоне чемпионата России Артем Дзюба сыграл в трёх матчах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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