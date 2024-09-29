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«Ростов» не смог забить в третьем матче РПЛ подряд с суммарным 4.2 xG

«Ростов» не смог забить в третьем матче РПЛ подряд с суммарным 4.2 xG
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«Ростов» третий матч Российской Премьер-Лиги подряд провёл без забитого гола. 28 сентября в домашней игре 10-го тура РПЛ с тольяттинским «Акроном» жёлто-синие уступили со счётом 0:2.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 5'     0:2 Дзюба – 32'    

Ранее подопечные Валерия Карпина 14 сентября с таким же счётом проиграли на выезде «Краснодару» в матче 8-го тура РПЛ, после чего 22 сентября сыграли вничью 0:0 на своём поле с махачкалинским «Динамо» в 9-м туре. В предыдущий раз такую серию жёлто-синие проводили в мае 2023 года.

По данным Opta Sports, в этих трёх матчах «Ростов» нанёс 53 удара по воротам, 13 из которых пришлись в створ. Суммарное количество ожидаемых голов составило 4,2 xG.

При этом во всех турнирах серия дончан без забитых мячей составляет два матча — 18 сентября в домашней игре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Ростов» обыграл «Оренбург» со счётом 3:1.

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