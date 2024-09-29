Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Стад Реймс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» в дерби с «Локомотивом»

«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» в дерби с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» в социальных сетях прокомментировала исход матча с московским «Локомотивом». Напомним, встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу железнодорожников.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Крах в Черкизово «Спартак» проиграл «Локомотиву» — 1:3. Третий матч в чемпионате России без побед, команда выглядит уже не так ярко, как на старте сезона. Пора уже подумать, что надо рвать и метать в каждой игре!, — написано в телеграм-канале клуба.

После этой победы в активе московского «Локомотив» стало 24 очка. Подопечные Михаила Галактионова занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» заработал 16 очков и расположился на шестой строчке. Возглавляет чемпионат с 25 очками «Краснодар».

ЦСКА и Пьянич. Чего не хватает «Спартаку». ПЛН #80

Материалы по теме
«Локо» восхитителен! Просто переехал «Спартак» и возглавил РПЛ
«Локо» восхитителен! Просто переехал «Спартак» и возглавил РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android