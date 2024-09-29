Гильермо Абаскаль обратился к «Гранаде» после увольнения из клуба

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, недавно уволенный из «Гранады», обратился к испанскому клубу в соцсетях.

«Живём футболом с трудными ситуациями и непредсказуемыми решениями. Сердечное спасибо моим игрокам, техническому персоналу и всем сотрудникам клуба за безусловную поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего», — написал испанец на свой страничке.

«Гранада» объявила об увольнении Гильермо Абаскаля 21 сентября. В шести играх Сегунды «Гранада» под руководством Абаскаля на тот момент набрала шесть очков и занимала 12-е место в турнирной таблице при 22 клубах-участниках, на два очка опережая зону вылета.

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