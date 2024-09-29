Краснодар одержал седьмую победу подряд в РПЛ

«Краснодар» довёл свою победную серию в матчах Российской Премьер-Лиги до семи матчей. 28 сентября в домашней встрече 10-го тура РПЛ с «Зенитом» чёрно-зелёные взяли верх со счётом 2:0.

Ранее «быки» последовательно обыграли в чемпионате России ЦСКА (2:1 дома), «Пари НН» (2:1 дома), московское «Динамо» (1:0 на выезде), «Локомотив» (3:0 на выезде), «Ростов» (2:0 дома) и «Акрон» (5:2 на выезде). В последний раз «Краснодар» терял очки в РПЛ 4 августа, сыграв в гостях 0:0 с «Факелом» — эта ничья была для подопечных Мурада Мусаева третьей кряду в трёх стартовых турах.

Во всех турнирах победная серия «Краснодара» составляет два матча — 18 сентября «быки» со счётом 0:2 уступили на выезде ЦСКА в игре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.