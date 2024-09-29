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Эрик тен Хаг назвал цели «Манчестер Юнатйтед» на сезон

Эрик тен Хаг назвал цели «Манчестер Юнатйтед» на сезон
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о целях клуба.

«Я считаю, что мы должны преуспевать и выигрывать трофеи. Вот что из себя представляет этот клуб.

«Манчестер Юнайтед» имеет амбиции играть на самом высоком уровне, и мы хотим попасть в Лигу чемпионов. Это ясно. Сейчас у нас есть два пути – один в АПЛ, а другой – в Лиге Европы», – приводит слова тренера Irvine Times.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив семь очков. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом». Матч состоится сегодня, 29 сентября.

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