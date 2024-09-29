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Артета ответил на требования Гвардиолы объяснить свои слова после их очного матча

Артета ответил на требования Гвардиолы объяснить свои слова после их очного матча
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал требование Хосепа Гвардиолы объяснить, что он имел в виду, когда говорил, что знает, как всё происходит в «Манчестер Сити».

«Я могу повторить это очень чётко, я люблю Пепа, я восхищался им с 10-летнего возраста.

Я глубоко его уважаю, я очень благодарен за все, что он сделал для меня и продолжает делать, и я считаю его своим другом. Я люблю и уважаю всех сотрудников, потому что работал с ними четыре года, и когда сказал, что знаю их, я имел в виду, что знаю, как тяжело они работают.

Я не видел, чтобы человек работал так усердно, как Пеп. И тренеры, и все в том футбольном клубе постоянно выигрывали, и причина их пребывания на вершине в том, что они продолжают поддерживать голод.

Это именно то, что я узнал и что я имел в виду. Если вы хотите, я могу это повторить, но если кто хочет испортить отношения, я не могу контролировать это. Но это чувство глубокое, он знает это, персонал знает, потому что я всё ещё поддерживаю с ними отношения: с правлением, с владельцами, со всеми. В спорте должна быть воля к победе, она есть у них и у меня», – приводит слова Артеты Football.London.

Напомним, в прошлом туре АПЛ «Ман Сити» и «Арсенал» сыграли со счётом 2:2. Матч получился очень напряженным с несколькими потасовками.

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