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Хаби Алонсо отреагировал на упущенную победу в матче с «Баварией»

Хаби Алонсо отреагировал на упущенную победу в матче с «Баварией»
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в матче Бундеслиги. Встреча проходила вчера, 28 сентября на стадионе мюнхенского клуба.

Германия — Бундеслига . 5-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Андрих – 31'     1:1 Павлович – 39'    

«Хотел видеть больше энергии от команды, и в этом плане я очень доволен. Мы были готовы биться, что и делали. Нам необходимы дисциплина и страсть от игроков. Было непросто, у нас не получалось взять мяч под свой контроль. Обороняться было очень сложно, так что это набранное очко очень важно для нас.

Энергия и уверенность у «Баварии» отличаются от прошлого сезона, они выкладываются на полную как с мячом, так и без него. Нам было очень тяжело. Мы можем быть довольны этим очком», — приводит слова Алонсо пресс-служба клуба.

На 31-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Байера» Роберт Андрих с передачи Гранита Джаки. На 39-й минуте дальним ударом забил полузащитник «Баварии» Александар Павлович.

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