Криштиану Роналду набирает сотрудников для работы в отеле. Marca назвала вакансии и оклад

Бизнес португальского футболиста Криштиану Роналду продолжает набирать обороты, теперь он подбирает сотрудников для работы в своём отеле в Мадриде, сообщает Marca. Издание также поделилось подробным перечнем вакансий и зарплат на них.

На днях в сети появились предложения о работе в отеле Pestana CR7, принадлежащего Роналду. Туда требуются люди на самые разные должности: домработница, супервайзер, швейцар, портье и младший официант. От кандидатов для работы в указанном месте требуется высокий уровень английского языка (B2 или C1), а в некоторых случаях также требуется наличие среднего или высшего профессионального образования.

Зарплата на должности руководителя будет составлять € 2300 тыс в месяц. На должности официанта — € 1300 тыс.

Соискателям также предлагается бессрочный контракт, к которому добавляются билеты в ресторан (то есть оплачивается питание), медицинская страховка, которую оплатит компания, льготный тариф — желающим остановиться в одном из отелей сети, а также скидка в 25% в барах и ресторанах. Что касается отпуска, то у работников он составляет 30 дней в году плюс 20 дополнительных дней.

Marca cообщает, что бизнес Роналду стремительно развивается и постоянно требует увеличения числа сотрудников.

Напомним, Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср».

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