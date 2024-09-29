Заур Тедеев эмоционально обратился к игрокам «Акрона» после победы над «Ростовом»

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев эмоционально обратился в раздевалке к футболистам своей команды после выездной победы над «Ростовом» (2:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«Сегодня здесь мне, на самом деле, очень хотелось выиграть. Но я вас не за это благодарю, что для меня важно играть в Ростове и здесь побеждать, нет. Я просто хочу вам искренне сказать спасибо за то, какую работу вы сегодня выполнили.

Вот то, что вы сегодня делали на поле — это дорогого стоит. Когда было тяжело — мы терпели, и мы при этом сохранили себя в таком солидном, солидном положении. Вы сегодня сделали очень большую работу, и эта работа достойна того, чтобы вас назвать людьми, которые точно сделают команду! Вот это важно. Вам благодарны сегодня все! Всё от Господа, парни. Сегодня Господь был с вами, вас с победой!» — сказал Тедеев в видеоролике, опубликованном официальным телеграм-каналом «Акрона».

43-летний главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев с 2019 по 2022 год работал в системе «Ростова» в качестве главного тренера молодёжного состава, а также старшего тренера и исполняющего обязанности главного тренера первой команды жёлто-синих.