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Флик рассказал, почему оставил Левандовского вне заявки на матч с «Осасуной»

Флик рассказал, почему оставил Левандовского вне заявки на матч с «Осасуной»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после неожиданного поражения своей команды в матче 8-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (2:4) рассказал, почему польский форвард Роберт Левандовски не попал в заявку на эту игру.

«Потому что ему тоже нужен отдых. Так оно и есть. Отдых нужен всем. Он сильный, но каждые три дня у нас игра, и мы делаем это для его же блага», — приводит слова Флика Marca.

Напомним, на данный момент «Барселона» уверенно лидирует в турнире Ла Лиги, имея 21 очко после восьми матчей. На шестой позиции, с 14 очками, расположилась «Осасуна», также сыгравшая восемь встреч. Вторую строчку с 17 очками занимает «Реал», у него семь сыгранных матчей.

Во вторник, 1 октября, в рамках Лиги чемпионов «Барселона» на своём поле примет «Янг Бойз».

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