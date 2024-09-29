Игорь Корнеев объяснил, почему Дзюба и Джикия перешли в новые клубы в последний день ТО

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев высказал мнение о причинах того, что 36-летний нападающий Артём Дзюба и 30-летний защитник Георгий Джикия подписали контракты с новыми клубами в заключительный день летнего трансферного окна.

– Дзюба и Джикия нашли свои клубы в последний день трансферного окна. Почему для них так всё затянулось? Ждали лучшего варианта?

– Думаю, что поначалу у ребят было много вариантов. Они слишком много думали, и клубы шли дальше, комплектовались и закрывали эти позиции. В итоге получилось как получилось, – приводит слова Корнеева Metaratings.

Нападающий Артём Дзюба, в мае 2024 года покинувший «Локомотив», 12 сентября подписал контракт с тольяттинским «Акроном». Центральный защитник Георгий Джикия в мае 2024 года ушёл из «Спартака» и 12 сентября подписал контракт с подмосковными «Химками».