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Игорь Корнеев объяснил, почему Дзюба и Джикия перешли в новые клубы в последний день ТО

Игорь Корнеев объяснил, почему Дзюба и Джикия перешли в новые клубы в последний день ТО
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Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев высказал мнение о причинах того, что 36-летний нападающий Артём Дзюба и 30-летний защитник Георгий Джикия подписали контракты с новыми клубами в заключительный день летнего трансферного окна.

– Дзюба и Джикия нашли свои клубы в последний день трансферного окна. Почему для них так всё затянулось? Ждали лучшего варианта?
– Думаю, что поначалу у ребят было много вариантов. Они слишком много думали, и клубы шли дальше, комплектовались и закрывали эти позиции. В итоге получилось как получилось, – приводит слова Корнеева Metaratings.

Нападающий Артём Дзюба, в мае 2024 года покинувший «Локомотив», 12 сентября подписал контракт с тольяттинским «Акроном». Центральный защитник Георгий Джикия в мае 2024 года ушёл из «Спартака» и 12 сентября подписал контракт с подмосковными «Химками».

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