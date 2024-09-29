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Нападающий «Локо» Воробьёв высказался о Барко после дерби со «Спартаком»

Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв прокомментировал победу в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:1), а также оценил игру полузащитника соперников Эсекьеля Барко.

— Расскажите, как забили такой красивый гол.

— Был перехват в центре поля – Батраков отдал за спину. Я убрал, пробил.

— В своей карьере забивали такие же потрясающие мячи?

— Да. За «Оренбург» в матче с «Нижним Новгородом» в ФНЛ. Там был фантастический гол.

— Значит, этот мяч не самый красивый в вашей карьере?

— Нет.

— Это была самая лёгкая игра со «Спартаком» за последнее время?

— Это была моя первая игра за «Локомотив» против этого соперника. Все ребята бились до последней минуты.

— Вас просили перед матчем обращать пристальное внимание на Барко или его никак не выделяли?

— Мы примерно понимали, что он из себя представляет. Это фантастический игрок. Он хорошо работает с мячом. Но нам удалось его сдержать.

— Похоже, «Локомотив» привыкает к первому месту?

— Мы готовимся от матча к матчу с единственной задачей – победить, — приводит слова Воробьёва «Евро-Футбол.ру».

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.

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