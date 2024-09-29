Нападающий «Локо» Воробьёв высказался о Барко после дерби со «Спартаком»

Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв прокомментировал победу в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:1), а также оценил игру полузащитника соперников Эсекьеля Барко.
— Расскажите, как забили такой красивый гол.
— Был перехват в центре поля – Батраков отдал за спину. Я убрал, пробил.
— В своей карьере забивали такие же потрясающие мячи?
— Да. За «Оренбург» в матче с «Нижним Новгородом» в ФНЛ. Там был фантастический гол.
— Значит, этот мяч не самый красивый в вашей карьере?
— Нет.
— Это была самая лёгкая игра со «Спартаком» за последнее время?
— Это была моя первая игра за «Локомотив» против этого соперника. Все ребята бились до последней минуты.
— Вас просили перед матчем обращать пристальное внимание на Барко или его никак не выделяли?
— Мы примерно понимали, что он из себя представляет. Это фантастический игрок. Он хорошо работает с мячом. Но нам удалось его сдержать.
— Похоже, «Локомотив» привыкает к первому месту?
— Мы готовимся от матча к матчу с единственной задачей – победить, — приводит слова Воробьёва «Евро-Футбол.ру».
После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.
ЦСКА и Пьянич. Чего не хватает «Спартаку». ПЛН #80