Видео: 37-летний Лионель Месси красивым ударом из-за штрафной забивает в матче МЛС

Несколько часов назад завершися матч МЛС, в котором «Интер Майами» встречался с командой «Шарлотт». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась ничейным результатом — 1:1. Автором гола в составе «Интер Майами» стал Лионель Месси. Аргентинец дальним ударом из-за штрафной поразил ворота соперника. Появилось видео гола.

Права на видео принадлежат MLS. Посмотреть видео можно в YouTube канале лиги.

На 57-й минуте счёт в матче открыл польский центральный нападающий гостей Кароль Свидерски. Голевая передача на счету американского хавбека Брандта Бронико.

В последних четырёх матчах за клуб после восстановления от травмы Месси забил два гола. До этого аргентинец восстанавливался от июльского повреждения, полученного в матче с Колумбией на Кубке Америки. Месси за время карьеры восемь раз выигрывал «Золотой мяч».

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