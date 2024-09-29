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Сенсационное поражение «Барселоны», новый шедевр от Месси в МЛС. Главное к утру
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«Барселона» впервые в сезоне потеряла очки в Ла Лиге, неожиданно уступив «Осасуне» (2:4), аргентинский нападающий Лионель Месси забил красивый гол дальним ударом в матче МЛС, «Краснодар» всухую обыграл «Зенит» (2:0) и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Барселона» сенсационно проиграла «Осасуне» в матче 8-го тура Ла Лиги.
  2. Видео: 37-летний Лионель Месси красивым ударом из-за штрафной забивает в матче МЛС.
  3. «Краснодар» вырвал победу у «Зенита» в матче 10-го тура РПЛ.
  4. Гол Дзюбы помог «Акрону» уверенно обыграть «Ростов» в матче 10-го тура РПЛ.
  5. «Коламбус» обыграл «Баффало» в предсезонном матче НХЛ, на счету россиян шесть очков.
  6. «Тампа» без Василевского и Кучерова потерпела разгромное поражение от «Нэшвилла».
  7. Шайба Подколзина и ассист Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Сиэтл».
  8. Ренато Мойкано досрочно победил Бенуа Сен-Дени, нанеся ему серьёзное рассечение.
  9. Нассурдин Имавов победил Брендана Аллена на UFC Fight Night 243.
  10. Диана Шнайдер проиграла Магдалене Френх в 3-м круге турнира в Пекине, взяв сет под ноль.
  11. «Бавария» и «Байер» сыграли вничью в матче 5-го тура Бундеслиги.

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