Сенсационное поражение «Барселоны», новый шедевр от Месси в МЛС. Главное к утру
«Барселона» впервые в сезоне потеряла очки в Ла Лиге, неожиданно уступив «Осасуне» (2:4), аргентинский нападающий Лионель Месси забил красивый гол дальним ударом в матче МЛС, «Краснодар» всухую обыграл «Зенит» (2:0) и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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