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Владислав Сарвели объяснил, за счёт чего «Локомотиву» удалось победить «Спартак»

Владислав Сарвели объяснил, за счёт чего «Локомотиву» удалось победить «Спартак»
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Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели прокомментировал победу в домашнем дерби со «Спартаком» (3:1) в матче 10-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

— За счёт чего удалось победить «Спартак»?
— За счёт хорошей игры в атаке и в обороне.

— Вам удалось закрыть лидеров «Спартака» Барко и Угальде. Был такой план перед матчем?
— Конечно. Мы разбирали соперника и знали сильные и слабые стороны «Спартака». На них и сыграли, — приводит слова Сарвели «Евро-Футбол.Ру».

28 сентября московский «Локомотив» переиграл на своём поле «Спартак» со счётом 3:1 благодаря дублю Ильи Самошникова и голу Дмитрия Воробьёва с передачи Алексея Батракова, единственный мяч красно-белых на счету реализовавшего пенальти Эсекьеля Барко.

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