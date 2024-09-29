Владислав Сарвели объяснил, за счёт чего «Локомотиву» удалось победить «Спартак»

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели прокомментировал победу в домашнем дерби со «Спартаком» (3:1) в матче 10-го тура РПЛ.

— За счёт чего удалось победить «Спартак»?

— За счёт хорошей игры в атаке и в обороне.

— Вам удалось закрыть лидеров «Спартака» Барко и Угальде. Был такой план перед матчем?

— Конечно. Мы разбирали соперника и знали сильные и слабые стороны «Спартака». На них и сыграли, — приводит слова Сарвели «Евро-Футбол.Ру».

28 сентября московский «Локомотив» переиграл на своём поле «Спартак» со счётом 3:1 благодаря дублю Ильи Самошникова и голу Дмитрия Воробьёва с передачи Алексея Батракова, единственный мяч красно-белых на счету реализовавшего пенальти Эсекьеля Барко.