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Сарвели ответил на вопрос о повышенных премиальных за победу «Локомотива» над «Спартаком»

Сарвели ответил на вопрос о повышенных премиальных за победу «Локомотива» над «Спартаком»
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Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели ответил на вопрос о размере премиальных за победу в домашнем дерби со «Спартаком» (3:1) в матче 10-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

— За эту победу будут повышенные премиальные?
— Нас не обидели, — приводит слова Сарвели «Евро-Футбол.Ру».

28 сентября московский «Локомотив» переиграл на своём поле «Спартак» со счётом 3:1 благодаря дублю Ильи Самошникова и голу Дмитрия Воробьёва с передачи Алексея Батракова, единственный мяч красно-белых на счету реализовавшего пенальти Эсекьеля Барко.

Железнодорожники набрали 24 очка в 10 матчах и занимают в турнирной таблице второе место, уступая лидирующему «Краснодару» только по результату личной встречи (0:3).

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