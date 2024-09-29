Сарвели ответил на вопрос о повышенных премиальных за победу «Локомотива» над «Спартаком»

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели ответил на вопрос о размере премиальных за победу в домашнем дерби со «Спартаком» (3:1) в матче 10-го тура РПЛ.

— За эту победу будут повышенные премиальные?

— Нас не обидели, — приводит слова Сарвели «Евро-Футбол.Ру».

28 сентября московский «Локомотив» переиграл на своём поле «Спартак» со счётом 3:1 благодаря дублю Ильи Самошникова и голу Дмитрия Воробьёва с передачи Алексея Батракова, единственный мяч красно-белых на счету реализовавшего пенальти Эсекьеля Барко.

Железнодорожники набрали 24 очка в 10 матчах и занимают в турнирной таблице второе место, уступая лидирующему «Краснодару» только по результату личной встречи (0:3).