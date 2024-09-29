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Владислав Радимов прокомментировал победу «Краснодара» над «Зенитом»

Владислав Радимов прокомментировал победу «Краснодара» над «Зенитом»
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Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов дал комментарий по итогам выездного поражения сине-бело-голубых от «Краснодара» (0:2) в матче 10-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

«Фаворита не было, плюс‑минус равная игра. «Краснодару» в концовке повезло с голом, когда Вячеслав Караваев ошибся. Джон Кордоба и Фёдор Смолов (в моменте со вторым голом) хорошо разыграли. Понравилось, что «Краснодар» играл с позиции силы с самого начала. Да, где‑то не получилось, где‑то «Зенит» убегал, но такого «Краснодара» против сине‑бело‑голубых я не видел ни разу», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

28 сентября «Краснодар» победил «Зенит» со счётом 2:0 благодаря голам Джона Кордобы и Фёдора Смолова в концовке игры. Эта победа позволила «быкам» набрать 24 очка в 10 матчах, опередить петербуржцев и возглавить чемпионскую гонку РПЛ.

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