Владислав Радимов прокомментировал победу «Краснодара» над «Зенитом»

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов дал комментарий по итогам выездного поражения сине-бело-голубых от «Краснодара» (0:2) в матче 10-го тура РПЛ.

«Фаворита не было, плюс‑минус равная игра. «Краснодару» в концовке повезло с голом, когда Вячеслав Караваев ошибся. Джон Кордоба и Фёдор Смолов (в моменте со вторым голом) хорошо разыграли. Понравилось, что «Краснодар» играл с позиции силы с самого начала. Да, где‑то не получилось, где‑то «Зенит» убегал, но такого «Краснодара» против сине‑бело‑голубых я не видел ни разу», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

28 сентября «Краснодар» победил «Зенит» со счётом 2:0 благодаря голам Джона Кордобы и Фёдора Смолова в концовке игры. Эта победа позволила «быкам» набрать 24 очка в 10 матчах, опередить петербуржцев и возглавить чемпионскую гонку РПЛ.