Расписание матчей РПЛ 29 сентября

Сегодня, 29 сентября, в 10-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

29 сентября, воскресенье:

16:30 мск. «Крылья Советов» — «Химки»;

19:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва.

На текущий момент первое место в РПЛ занимает «Краснодар», набравший 24 очка после 10 матчей. На второй строчке располагается «Локомотив», также заработавший 24 очка после 10 встреч. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (23).

Последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Ахмат», набравший шесть очков после 10 матчей.

Материалы по теме Сергей Семак назвал причины поражения «Зенита» в матче с «Краснодаром» в РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России: