Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Стад Реймс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей РПЛ 29 сентября

Расписание матчей РПЛ 29 сентября
Комментарии

Сегодня, 29 сентября, в 10-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

29 сентября, воскресенье:

  • 16:30 мск. «Крылья Советов» — «Химки»;
  • 19:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва.

На текущий момент первое место в РПЛ занимает «Краснодар», набравший 24 очка после 10 матчей. На второй строчке располагается «Локомотив», также заработавший 24 очка после 10 встреч. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (23).

Последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Ахмат», набравший шесть очков после 10 матчей.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Сергей Семак назвал причины поражения «Зенита» в матче с «Краснодаром» в РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android