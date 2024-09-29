Роналду начал переговоры о продлении контракта с «Аль-Насром» — Скира

39-летний нападающий Криштиану Роналду и «Аль-Наср» начали переговоры о пролонгации трудового соглашения португальского футболиста, заканчивающегося летом 2025 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Роналду нужна игровая практика, поскольку он намерен сыграть на чемпионате мира 2026 года. В случае, если 39-летний нападающий выступит на этом мундиале, он установит исторический рекорд, став первым игроком, принявшим участие в шести разных чемпионатах мира.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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