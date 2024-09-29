Все билеты на дерби «Динамо» оказались распроданы

10-й тур РПЛ закроет третье в сезоне динамовское дерби. На поле встретятся команды из Махачкалы и Москвы. Все билеты на матч оказались распроданы.

«Пожалуйста, если вы уже приобрели билеты — приезжайте на «Анжи Арену» как можно раньше, чтобы избежать пробок и очередей! Увидимся на стадионе», — говорится в официальном заявлении клуба в телеграм-канале.

Напомним, сейчас махачкалинское «Динамо» с 10 очками занимает девятое место. У московского «Динамо» на семь баллов больше, оно находится на четвёртом месте турнирной таблицы. Матч состоится сегодня, 29 сентября, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.