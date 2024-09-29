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Данил Круговой: Малком приезжал в «Зенит» такой же звездой, как и Пьянич в ЦСКА

Данил Круговой: Малком приезжал в «Зенит» такой же звездой, как и Пьянич в ЦСКА
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Крайний защитник ЦСКА Данил Круговой поделился мнением о подписании красно-синими контракта с 34-летним полузащитником Миралемом Пьяничем, а также сравнил переход с трансферами Малкома и Клаудио Маркизио в «Зенит».

— Малком приезжал в «Зенит» такой же звездой, как и Пьянич. Он тогда быстро сломался и долго лечился, поэтому это быстро забылось. А потом его продали.

— Но у Пьянича за спиной больше, чем у Малкома.
— 100%, да. Миралем — опытный футболист, поиграл и в «Барселоне», и в «Ювентусе». Выиграл везде всё что можно. Поэтому я уверен, что это усиление для команды как в имиджевом плане, так и на футбольном поле.

— Ты не застал Маркизио, но он приезжал в «Зенит» тоже в статусе звезды. Тогда ничего толкового не вышло, можно опасаться этого и сейчас?
— Все люди разные по-своему. Посмотрим, но, я думаю, у Пьянича не будет проблем, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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