Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Стад Реймс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Мх — «Динамо» М: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Динамо» Мх — «Динамо» М: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 29 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за девять матчей. Московский клуб заработал 17 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Динамо» Мх — «Динамо» М. Махачкалинцы ещё не договорили
«Динамо» Мх — «Динамо» М. Махачкалинцы ещё не договорили

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android