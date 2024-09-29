«Динамо» Мх — «Динамо» М: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 29 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за девять матчей. Московский клуб заработал 17 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

Самые титулованные футбольные клубы России: