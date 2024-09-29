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Расписание матчей Первой лиги 29 сентября

Расписание матчей Первой лиги 29 сентября
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Сегодня, 29 сентября, в 12-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся восемь матчей. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

29 сентября, воскресенье:

10:00 мск. «Енисей» — «Урал»;

15:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Тюмень»;

17:00 мск. «Арсенал» — «Уфа»;

17:00 мск. «Торпедо» — «Сочи»;

17:30 мск. КАМАЗ — «Шинник»;

18:00 мск. «Черноморец» — «Сокол»;

18:00 мск. «Чайка» — «Балтика»;

18:00 мск. «Нефтехимик» — «Родина».

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал», набравший 23 очка после 11 туров. На втором месте идёт «Урал» с 21 очком. Тройку лидеров замыкает московское «Торпедо», имеющее в своём активе также 21 очко.

Календарь Первой лиги
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