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«За такое удаляют». Кейн — о своём состоянии после замены из-за травмы в игре с «Байером»

«За такое удаляют». Кейн — о своём состоянии после замены из-за травмы в игре с «Байером»
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о состоянии своего здоровья после того, как он был заменён на 86-й минуте матча 5-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером» (1:1) из-за повреждения, полученного в борьбе с нападающим соперника Амином Адли.

Германия — Бундеслига . 5-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Андрих – 31'     1:1 Павлович – 39'    

«Иногда за что-то подобное показывают красную карточку.

Я в порядке, но [лодыжка] немного побаливает. Её посмотрят завтра, но думаю, что всё в порядке. На текущий момент чувствую себя не так уж плохо. Не кажется, что я выбыл надолго», — приводит слова Кейна Goal.

После пяти матчей немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 13 очков и занимает первое место. «Байер» заработал 10 очков и располагается на третьей строчке.

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