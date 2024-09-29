Защитник «Ахмата» Милош Шатара: думали, что с ЦСКА сможем забрать ничью
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Защитник «Ахмата» Милош Шатара поделился мнением о минувшем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором грозненский клуб уступил ЦСКА со счётом 0:3.
МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Файзуллаев – 19' 2:0 Келлвен – 42' 3:0 Тодорович – 50'
«Очень тяжёлый матч с ЦСКА. В прошлом туре мы потеряли очки с «Крыльями Советов», но думали, что с армейцами сможем забрать ничью. После 0:2 думали, что перевернём матч, как с «Динамо», но в начале второго тайма ЦСКА забил третий мяч, который стал ключевым моментом», — сказал Шатара в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
После 10 матчей чемпионата России «Ахмат» набрал шесть очков и занимает 16-е место. ЦСКА заработал 17 очков и располагается на четвёртой строчке.
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