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Ла Лига договорилась с другими клубами о закрытии летнего трансферного окна на 2025 год

Ла Лига договорилась с другими клубами о закрытии летнего трансферного окна на 2025 год
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Ла Лига пришла к соглашению с другими крупными европейскими лигами о закрытии летнего трансферного окна до начала сезона-2025/2026. Ранее клубы Европы обратились к национальным лигам с просьбой о совместной работе над соглашением об изменении текущих правил. Об этом сообщает The Times.

«Ла Лига и другие ведущие европейские лиги согласовали дату закрытия трансферного окна на 2025 год», — говорится в заявлении издания Football Espana.

По данным The Times, теперь летнее трансферное окно будет закрываться 15 августа. Таким образом, трансферы будут закрыты до начала пяти ведущих национальных лиг Европы, в том числе Ла Лиги, Премьер-лиги, Бундеслиги в Германии, Лиги 1 во Франции и итальянской Серии А.

Никаких изменений в межсезонье не планируется. Так, в 2025 году Ла Лига откроется 2 января, а закроется 3 февраля, вместе с четырьмя основными соперниками.

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