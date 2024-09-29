Ла Лига договорилась с другими клубами о закрытии летнего трансферного окна на 2025 год

Ла Лига пришла к соглашению с другими крупными европейскими лигами о закрытии летнего трансферного окна до начала сезона-2025/2026. Ранее клубы Европы обратились к национальным лигам с просьбой о совместной работе над соглашением об изменении текущих правил. Об этом сообщает The Times.

«Ла Лига и другие ведущие европейские лиги согласовали дату закрытия трансферного окна на 2025 год», — говорится в заявлении издания Football Espana.

По данным The Times, теперь летнее трансферное окно будет закрываться 15 августа. Таким образом, трансферы будут закрыты до начала пяти ведущих национальных лиг Европы, в том числе Ла Лиги, Премьер-лиги, Бундеслиги в Германии, Лиги 1 во Франции и итальянской Серии А.

Никаких изменений в межсезонье не планируется. Так, в 2025 году Ла Лига откроется 2 января, а закроется 3 февраля, вместе с четырьмя основными соперниками.