Защитник «Локомотива» Монтес прокомментировал победу в матче со «Спартаком»

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес поделился мнением о матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», в котором железнодорожники одержали победу со счётом 3:1. Монтес провёл на поле всё время встречи.

«Нельзя сказать, что для «Локомотива» матч со «Спартаком» был лёгким. Они боролись, выполняли свою работу. Мы же старались победить у себя дома. Это очень значимая победа для нас. Конечно, всегда хочется большего. Но соперник хорошо оборонялся. Хотя мы тоже хорошо проявили себя в обороне», — сказал Монтес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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