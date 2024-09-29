В «Локомотиве» рассказали, делал ли «Спартак» предложение по Пиняеву

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос, делал ли «Спартак» предложение по 19-летнему крайнему нападающему железнодорожников Сергею Пиняеву минувшим летом.

«У нас не было предложений. Были активные разговоры в прессе. Масса публикаций. Но от «Спартака» официальных предложений мы не получали», — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Пиняев принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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