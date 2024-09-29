В «Локомотиве» заявили, что клуб серьёзно защищён от интереса других команд к Батракову

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопросы об интересах других клубов к 19-летнему атакующему полузащитнику железнодорожников Алексею Батракову.

— Не было опасений, что под финиш трансферного окна придут за вашими молодыми звёздами — прежде всего за Батраковым? Или вы клуб обезопасили?

— Мы хорошо сейчас защищены документально, поэтому такого опасения у нас не было.

— Имеете в виду, что у Батракова нет опции выкупа.

— Контрактом предусмотрены большие суммы, которые должны быть заплачены в случае выкупа. Мы очень серьёзно защитили себя, — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и шестью результативными передачами. В общей сложности 19-летний полузащитник провёл на поле 996 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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