Хюттер прокомментировал победу «Монако» в 100-летний юбилей

Главный тренер французского ФК «Монако» Адольф Хюттер оценил победу свои подопечных над «Монпелье» (2:1) в Лиге 1. Отметим, что в рамках матча «Монако» отмечал свой 100-летний юбилей.

«Это футбол! Мы не хотели играть дома вничью, потому что это было бы разочарованием. Но в последний момент мы забили на 90+8-й минуте благодаря Ламину Камара. Эмоции были очень сильные, все хотели этой победы, и мы очень рады, что сумели её добыть. Красная карточка, конечно, помогла, но тренеру всегда нужно верить в своих игроков до конца, даже когда болельщики думают, что всё кончено», – говорится на официальном сайте клуба.

Напомним, сейчас «Монако» располагается на втором месте турнирной таблицы французской лиги.