Сёмин назвал футболистов, которые положительно представляют Россию в Европе

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин ответил на вопрос, кто из российских игроков, выступающих за границей, представляет отечественный футбол с положительной стороны.

«Конечно, это Алексей Миранчук. Очень хорошо играет Оздоев в ПАОКе, неплохо адаптируется Чалов. Достойно выглядит Сафонов в «ПСЖ». Так что в Европе много российских футболистов, которые неплохо предоставляют наш футбол», – приводит слова Сёмина Metaratings.

Миранчук является футболистом американской «Атланты», в которую он перешёл минувшим летом. За этот период он принял участие в пяти матчах МЛС, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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