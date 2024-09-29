Вратарь «Ахмата» Опарин: не нужно сходить с ума от безвыигрышной серии команды в РПЛ

Вратарь «Ахмата» Михаил Опарин высказался о безвыигрышной серии грозненской команды в Российской Премьер-Лиге.

«Мы сейчас находимся не на том месте, где хотим и которого достойны. Есть какие-то моменты, которые надо решать. Есть какие-то причины, будем разбираться. 10 матчей без побед в РПЛ сложно охарактеризовать. Нам не нужно сходить с ума по этому поводу, нужно абстрагироваться от всего и решать вопрос», — сказал Опарин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 10 сыгранных матчей чемпионата России грозненский «Ахмат» набрал шесть очков и занимает 16-е место. Отметим, что недавно команда сменила наставника. Главным тренером команды стал Сергей Ташуев.