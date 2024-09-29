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Дзюба — о матче с «Ростовом»: при мне это точно была лучшая игра «Акрона»

Дзюба — о матче с «Ростовом»: при мне это точно была лучшая игра «Акрона»
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36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба, признанный лучшим игроком матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0), высказался об игре своей команды в прошедшем матче.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 5'     0:2 Дзюба – 32'    

«Ребята все красавцы, сражались, бились. Думаю, при мне это точно лучшая игра. Просто неимоверная, но приятная усталость от проделанной работы. Сразу договорились, что такой путь проделать и проиграть… низкий поклон игрокам «Ростова» и «Краснодара», как они это делают. У нас такие две поездки, это очень трудно. Это лучший наш матч. Спасибо болельщикам за атмосферу и такую любовь, я безумно счастлив», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

На пятой минуте нападающий «Акрона» из Кабо-Верде Беншимол вывел тольяттинцев вперёд. Автором голевой передачи стал полузащитник Кирилл Данилин. На 32-й минуте Артём Дзюба удвоил преимущество команды из Тольятти.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей. «Акрон» заработал 11 очков и расположился на девятой строчке.

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