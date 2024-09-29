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«Пусть Краснодар гуляет». Данила Козлов высказался о поддержке «быков» в матче с «Зенитом»

«Пусть Краснодар гуляет». Данила Козлов высказался о поддержке «быков» в матче с «Зенитом»
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Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов высказался о поддержке болельщиков «быков» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», а также заявил, что футболисты были в курсе, что в день игры в Краснодаре отмечался День города.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

«Держали ли в голове то, что в Краснодаре отмечается День города? Безусловно, все знали. Не озвучивали, но абсолютно точно все знали. Это была дополнительная мотивация. 34 тысячи [зрителей] ради этого и пришли. Мы выполнили свою задачу благодаря им. Конечно, огромная поддержка очень помогает нам. Думаю, это наша общая победа, тем более в такой знаковый для города день. Пусть Краснодар гуляет», — сказал Козлов в эфире «Матч ТВ».

Подопечные Мурада Мусаева одержали победу со счётом 2:0. Забитыми мячами в составе «быков» отметились нападающие Джон Кордоба и Фёдор Смолов. Оба мяча были забиты после 87-й минуты.

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», у которого 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.

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