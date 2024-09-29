«Классная победа». Смолов поделился эмоциями после матча с «Зенитом»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов рассказал об эмоциях после победы в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:0), в котором сам футболист отметился голом.

«Эмоции — супер. Сергей Николаевич спустился довольный. День города. Классная победа. Большое спасибо болельщикам, которые пришли поддержать. Я думаю, что играть такие матчи и для футболистов супер, и для болельщиков наблюдать», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале «Краснодара».

На текущий момент «Краснодар» занимает первое место в РПЛ, набрав 24 очка после 10 матчей. На второй строчке располагается «Локомотив», также заработавший 24 очка после 10 встреч. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (23).

Самые титулованные футбольные клубы России: