Игрок «Локомотива» Монтес высказался об уровне РПЛ

Мексиканский центральный защитник «Локомотива» Сесар Монтес поделился мнением об уровне Российской Премьер-Лиги.

«Уровень РПЛ очень высокий. К этому уровню надо очень быстро адаптироваться. Я пришёл сюда, чтобы прибавлять, продолжать прогрессировать. В матче со «Спартаком» я неплохо себя проявил. Буду стараться держать этот уровень», — сказал Монтес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», у которого 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.