В «Акроне» дали оценку уровню игры Дзюбы в первых матчах за команду

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян оценил игру нападающего Артёма Дзюбы в первых матчах за тольяттинскую команду.
«Игра Артёма? В трёх матчах «1+3» — оцениваем максимально положительно. Отлично влился в коллектив, влияет на команду с хорошей стороны в раздевалке и на поле. Умеет сплотить коллектив, поэтому мы довольны», — приводит слова Задояна «РБ Спорт».
36-летний нападающий присоединился к «Акрону» в нынешнем сентябре. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.
После 10 матчей чемпионата России тольяттинская команда набрала 11 очков и занимает девятое место.
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