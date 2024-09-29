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В «Акроне» дали оценку уровню игры Дзюбы в первых матчах за команду

В «Акроне» дали оценку уровню игры Дзюбы в первых матчах за команду
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Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян оценил игру нападающего Артёма Дзюбы в первых матчах за тольяттинскую команду.

«Игра Артёма? В трёх матчах «1+3» — оцениваем максимально положительно. Отлично влился в коллектив, влияет на команду с хорошей стороны в раздевалке и на поле. Умеет сплотить коллектив, поэтому мы довольны», — приводит слова Задояна «РБ Спорт».

36-летний нападающий присоединился к «Акрону» в нынешнем сентябре. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

После 10 матчей чемпионата России тольяттинская команда набрала 11 очков и занимает девятое место.

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