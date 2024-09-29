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Клубы из топ-5 лиг Европы хотят сдвинуть сроки летнего трансферного окна — The Times

Клубы из топ-5 лиг Европы хотят сдвинуть сроки летнего трансферного окна — The Times
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Клубы из английской Премьер-лиги намерены пролоббировать идею о переносе даты закрытия летнего трансферного окна с конца августа на 15-е число последнего месяца лета. Об этом сообщает AS со ссылкой на The Times.

По информации источника, эта инициатива была положительно воспринята остальными лигами, входящими в пятёрку сильнейших в Европе: Ла Лигой, Серией А, Бундеслигой и Лигой 1. Подчёркивается, что клубам не нравится, что состав команд может пополняться в тот момент, когда уже проходят матчи чемпионата. Это мешает тренерам выстраивать командные механизмы, а футболистам — сыгрываться.

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