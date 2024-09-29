Созин: кому лучше, если бы «Зенит» лидировал с отрывом? Сейчас интерес к РПЛ вырос в разы

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мыслями об интриге в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«В РПЛ сложилась очень хорошая ситуация. Когда «Зенит» третий – интерес к лиге возрастает в разы! Кому было бы лучше, если бы «Зенит» шёл первым с отрывом в восемь очков? Кроме «Зенита», конечно, и его болельщиков. Но остальных зрителей же гораздо больше! Понятно, что «Зенит» ещё выиграет и всех обгонит. Но сейчас интрига невероятная», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», у которого 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.