Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: кому лучше, если бы «Зенит» лидировал с отрывом? Сейчас интерес к РПЛ вырос в разы

Созин: кому лучше, если бы «Зенит» лидировал с отрывом? Сейчас интерес к РПЛ вырос в разы
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мыслями об интриге в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«В РПЛ сложилась очень хорошая ситуация. Когда «Зенит» третий – интерес к лиге возрастает в разы! Кому было бы лучше, если бы «Зенит» шёл первым с отрывом в восемь очков? Кроме «Зенита», конечно, и его болельщиков. Но остальных зрителей же гораздо больше! Понятно, что «Зенит» ещё выиграет и всех обгонит. Но сейчас интрига невероятная», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», у которого 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.

Материалы по теме
Созин: аплодисменты Галактионову — имиджевый жест для Станковича, не для боссов «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android