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Созин: в лидерстве «Краснодара» смущают два момента — оба судейские

Созин: в лидерстве «Краснодара» смущают два момента — оба судейские
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о текущем лидерстве «Краснодара» в турнирной таблице РПЛ.

«По лидерству «Краснодара» есть только два момента, которые меня смущают, – оба судейские. Первое – простили Сперцяна, который наступил на ногу Роше. Вчера не стали смотреть наступ Тормены на Лусиано. Да, дали жёлтую, но даже не позвали посмотреть на удаление. Конечно, игра команды нравится, и Мусаев проделал огромную работу. Но две судейские оплошности в их пользу смущают. Может, и правда власть сменилась?» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», у которого 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.

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