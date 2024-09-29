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Батраков — о болельщиках на игре со «Спартаком»: любой подкат — весь стадион взрывается

Батраков — о болельщиках на игре со «Спартаком»: любой подкат — весь стадион взрывается
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о поддержке болельщиков в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». Железнодорожники дома одержали победу со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Хочу поблагодарить команду за самоотдачу в таком важном матче, мы показали характер. Эта победа для болельщиков. Невероятно приятно, когда нас гонят вперёд. Любой подкат — весь стадион взрывается. Это нам придаёт уверенности и сил, поэтому мы побеждаем», — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», у которого 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.

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