Батраков — о болельщиках на игре со «Спартаком»: любой подкат — весь стадион взрывается

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о поддержке болельщиков в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». Железнодорожники дома одержали победу со счётом 3:1.

«Хочу поблагодарить команду за самоотдачу в таком важном матче, мы показали характер. Эта победа для болельщиков. Невероятно приятно, когда нас гонят вперёд. Любой подкат — весь стадион взрывается. Это нам придаёт уверенности и сил, поэтому мы побеждаем», — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», у которого 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.