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Секу Койта объяснил важность перехода Пьянича в ЦСКА

Секу Койта объяснил важность перехода Пьянича в ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Секу Койта поделился мнением о подписании контракта красно-синими с 34-летним полузащитником Миралемом Пьяничем.

«Очень крутой трансфер. Молодые футболисты ЦСКА будут набираться опыта у Пьянича. Миралем — легендарный игрок. Поэтому его переход в наш клуб — это очень хорошо для нас», — приводит слова Койта «РБ Спорт».

Красно-синие подписали контракт с боснийским футболистом до конца нынешнего сезона с возможностью его пролонгации ещё на год. Последним клубом 34-летнего полузащитника была «Шарджа» из ОАЭ, за которую он выступал с 2022 по лето 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Пьянича составляет € 3 млн.

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