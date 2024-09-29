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«Енисей» разгромил «Урал» в матче 12-го тура Первой лиги

«Енисей» разгромил «Урал» в матче 12-го тура Первой лиги
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Завершился матч 12-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Центральный имени Ленинского комсомола» в Красноярске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым. Стартовый свисток прозвучал в 10:00 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 12-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
3 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Ломакин – 20'     2:0 Савельев – 33'     3:0 Масловский – 60'    

На 20-й минуте полузащитник «Енисея» Александр Ломакин дальним ударом вывел свою команду вперёд. На 33-й минуте нападающий Максим Савельев удвоил преимущество красноярцев. На 60-й минуте защитник Александр Масловский отправил третий мяч в ворота «Урала».

После этой победы в активе «Енисея» стало 16 очков. Команда поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице. «Урал» с 21 очком идёт вторым.

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