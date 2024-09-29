«Енисей» разгромил «Урал» в матче 12-го тура Первой лиги

Завершился матч 12-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Центральный имени Ленинского комсомола» в Красноярске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым. Стартовый свисток прозвучал в 10:00 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 3:0.

На 20-й минуте полузащитник «Енисея» Александр Ломакин дальним ударом вывел свою команду вперёд. На 33-й минуте нападающий Максим Савельев удвоил преимущество красноярцев. На 60-й минуте защитник Александр Масловский отправил третий мяч в ворота «Урала».

После этой победы в активе «Енисея» стало 16 очков. Команда поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице. «Урал» с 21 очком идёт вторым.