Защитник «Ахмата» Шатара: внутри команды мы чувствуем себя очень тяжело

Защитник «Ахмата» Милош Шатара рассказал о настроении в команде на фоне не лучших результатов в нынешнем сезоне. Напомним, после 10 матчей чемпионата России грозненский клуб набрал шесть очков и занимает последнее, 16-е место.

«Надо поговорить с руководством и тренерским штабом, изменять серию из 10 матчей без побед. Внутри команды мы чувствуем себя очень тяжело. Конечно, мы пытаемся говорить и подбадривать друг друга, чтобы выигрывать», — сказал Шатара в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Вчера, 28 сентября, в матче 10-го тура РПЛ «Ахмат» проиграл ЦСКА со счётом 0:3.

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