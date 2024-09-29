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«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:30 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:30 мск
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Сегодня, 29 сентября, состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне АПЛ команды дважды встречались между собой. Игра 2-го тура завершилась победой «шпор» со счётом 2:0, а встреча в рамках 21-го тура закончилась вничью (2:2).

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на 11-м месте. Подопечные Эрика тен Хага набрали семь очков после пяти матчей. «Тоттенхэм» располагается на 10-й строчке, также имея в своём активе семь очков.

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